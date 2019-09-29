امرأة زرعت أسنانًا بها شريحة تجسس تطلب النصح من «المغامسي»

علي القحطاني(صدى):

نصح الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، امرأة زرعت أسنانًا واكتشفت فيما بعد وجود شريحة تجسس وتصوير بها، بإبلاغ الجهات الأمنية، مؤكدًا أن في هذا العمل تجاوزًا للشرع والنظام.

وقالت المرأة في اتصال لها ببرنامج «الأبواب المتفرقة» إنها أجرت عملية زراعة أسنان واكتشفت شريحة تجسس وتصوير في فمها، ليرد عليها قائلا: «إذا ثبت هذا حقًا فإن مرجعك فيه الجهات الأمنية».

وأضاف المغامسي: «لو قدر أن هذا حصل كما تقولين فإن المرجع في هذا إلى الجهات الأمنية ، لأنه من حيث الشريعة لا ارتياب ولا اختلاف على أن هذا محرم ولا يجوز أبدًا لأحد أن يتجسس على أحد، قال تعالى: «ولا تجسسوا» هذا نهي قرآني محكم».