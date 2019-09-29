عبدالكريم الزامل : سعود آل سويلم لن يعود إلى رئاسة النصر

السبت 28
سبتمبر
بالطبع لن يعود ياوجه العنز .. الحقيقة السويلم ذكي لما عرف انك انت وراعي السطحة محمد العنزي والنعامة عادل الملحم والمبصوق عليه فهد الطخيم تشجعون النصر ، قدم إستقالته وراح يشجع الشعلة !!
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زائر الفجر[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 25 دقيقة
بالطبع لن يعود ياوجه العنز .. الحقيقة السويلم ذكي لما عرف انك انت وراعي السطحة محمد العنزي والنعامة عادل الملحم والمبصوق عليه فهد الطخيم تشجعون النصر ، قدم إستقالته وراح يشجع الشعلة !!