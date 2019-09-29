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  3. عبدالكريم الزامل : سعود آل سويلم لن يعود إلى رئاسة النصر

عبدالكريم الزامل : سعود آل سويلم لن يعود إلى رئاسة النصر




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 25 دقيقة

بالطبع لن يعود ياوجه العنز .. الحقيقة السويلم ذكي لما عرف انك انت وراعي السطحة محمد العنزي والنعامة عادل الملحم والمبصوق عليه فهد الطخيم تشجعون النصر ، قدم إستقالته وراح يشجع الشعلة !!

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