شاهد.. إذاعة قطرية تفصل موظفًا بث أغنية عن الملك سلمان!

نايف السالم(صدى):

في موقف مثير للسخرية لمدى تعامل النظام القطري بطفولية مع أزماته، فصلت إذاعة قطرية موظف بعد أن أذاع أغنية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، بعنوان ” أنت الملك ” .

ونشرت إذاعة مزاجي إف إم في بيان عبر صفحتها الرسمية عل تويتر: نود أن نوضح أن الأغنية نزلت بصوت الفنان العماني/ماجد المخيني، ضمن مجموعة أغنياته المجدولة في القناة والمسجلة بطريقة (الجلسة).

وتابعت : وبعد التحقق من الموظف المسؤول فإن الأغنية معنونه بإسم : إنت مثلك ، والموظف قام بجدولتها في منوعات الأغاني من دون سماع محتوى الأغنية وهو مايدل على الإستهتار وعدم تحرّي الدقة.

واعتبرت الإدارة كتابة الأغنية بالخطأ ستهتارًا وعدم تحرّي الدقة إذ قام الموظف بجدولة الأغنية في منوعات الأغاني دون سماع محتواها.

وقدمت القناة اعتذارها عمّا سمّته ” الخطأ “ ، الذي جاء بعد موجة تغريدات من قبل قطريين طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن خطأ بث الأغنية في ظل الأزمة بين البلدين.