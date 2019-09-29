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حقيقة وجود غرف تفتيش مكشوفة بالقرب من جامعة جازان

حقيقة وجود غرف تفتيش مكشوفة بالقرب من جامعة جازان
تركي السالم(صدى):

أوضحت أمانة جازان، اليوم السبت، حقيقة مقطع فيديو أظهر وجود غرف تفتيش مكشوفة بالقرب من جامعة جازان.

وقالت أمانة منطقة جازان: ” إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي بوجود غرف تفتيش مكشوفة بالقرب من جامعة جازان تؤكد أمانة منطقة جازان. بأن هذه الغرف المكشوفة لا تتبع لها.

وأضافت: ” إنما تتبع لجهة أخرى وقد قامت الأمانة بمخاطبتها في وقت سابق لسرعة معالجتها بحكم الإختصاص حفاظاً على الأرواح ” .


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