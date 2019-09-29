بالفيديو.. النحال « فطاني » يفشل في ارتداء أثقل عباءة نحل بسبب طائر

عادل الحربي(صدى):

لم يتمكن النحال السعودي زهير فطاني من كسر الرقم العالمي المسجَّل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بارتداء أثقل عباءة من النحل.

وأجريت التجربة اليوم السبت في تبوك، وأعاق طائر الوروار تخطيه للرقم القياسي المسجَّل في الموسوعة، وهو 63.7 كيلو من النحل، وذلك في تجربة تُعد الثالثة له.

ويذكر أن العام قبل الماضي أعاقه ارتفاع درجة الحرارة وهروب ملكة النحل، فيما فشل العام الماضي لإصابته بشد عضلي أثناء وقوفه.

وكان فطاني عضو مجلس إدارة جمعية نحالي مكة المكرمة يستهدف تغطية جسمه بأكثر من 100 كلجم من النحل لخوض التجربة وارتداء أثقل عباءة من حوالي 700 ألف نحلة.