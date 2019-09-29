تركي آل الشيخ يلبي رغبة أحلام في موسم الرياض

أميرة خالد(صدى):

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية.

وقالت أحلام عبر تويتر: مساء الخير، عندي طلب من سعادة المستشار معالي تركي آل الشيخ، أن تكون الفنانة هند البحرينية مشاركة في موسم الرياض.

وتابعت: للفنانة هند جمهور رائع، وراقٍ، وكبير، وهي وردة البحرين، وصوت رائع “ ، مضيفة: “ تركي آل الشيخ، بنت البحرين وصوته الأول تستحق الدعم، وهي متشوقة لجمهورها السعودي.

وردت هند قائلة: أختي، وحبيبتي، وملكة قلب الجماهير الفنانة أحلام، مشكورة على حبك لتواجدي في مملكتي الثانية السعودية، وسأكون سعيدة جدًا بمشاركتي الجمهور السعودي أفراحه “ .

ولم يتردد تركي آل الشيخ في الاستجابة لطلب الفنانة أحلام، حيث ردَّ على تغرديتها من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قائلًا : OK