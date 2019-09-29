تركي آل الشيخ يلبي رغبة أحلام في موسم الرياض
وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية.
وقالت أحلام عبر تويتر: مساء الخير، عندي طلب من سعادة المستشار معالي تركي آل الشيخ، أن تكون الفنانة هند البحرينية مشاركة في موسم الرياض.
وتابعت: للفنانة هند جمهور رائع، وراقٍ، وكبير، وهي وردة البحرين، وصوت رائع “ ، مضيفة: “ تركي آل الشيخ، بنت البحرين وصوته الأول تستحق الدعم، وهي متشوقة لجمهورها السعودي.
وردت هند قائلة: أختي، وحبيبتي، وملكة قلب الجماهير الفنانة أحلام، مشكورة على حبك لتواجدي في مملكتي الثانية السعودية، وسأكون سعيدة جدًا بمشاركتي الجمهور السعودي أفراحه “ .
ولم يتردد تركي آل الشيخ في الاستجابة لطلب الفنانة أحلام، حيث ردَّ على تغرديتها من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قائلًا : OK
لللل[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله لا يجعلنا يوم القيامه من الذين يلعنون بعضهم بعضا
ولا يجعلنا من الذين اطاعوا سادتهم وكبراهم فاضلوا السبيل
اللهم اجعلنا من الامرين بالمعروف الناهين عن المنكر
اللهم اجعلنا من الذين راضين عنهم ولاتجعلنا من الذين غضبت عليهم