عبدالله بن زايد نؤكد سيادتنا على الجزر الإماراتية المحتلة من إيران

أبوظبي(صدى):

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم السبت، إن الإمارات ستواصل جهودها؛ لتحقيق السلام في اليمن رغم الانتهاكات الحوثية.

وتابع في كلمته بالأمم المتحدة: دولة الإمارات شاركت الجهود الإقليمية لتخفيف التوترات والتوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة.

وأضاف: الجماعات الإرهابية طورت إمكانياتها من دول مارقة هدفها زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة.

وعن الاعتداءات على السعودية وأخرها على منشآت أرامكو ، قال: ” لا تمس بأمن المملكة وحسب بل تطال الاقتصاد العالمي ” .

ولفت إلى أن الاتفاق النووي الإيراني لم يتطرق إلى التدخلات الإيرانية في المنطقة وتطويرها صواريخ بالستية ودعمها جماعات إرهابية.

وأكد على سيادة الإمارات على الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران.