الانضباط تُغرم الهلال 10 ألف ريال

ماجد محمد(صدى):

‏ألزمت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، الهلال‬ بدفع غرامه مالية قدرها (10.000) ريال لتأخر لاعبي الفريق بالدخول لملعب المباراة في مباراة الرائد لمدة دقيقتين .

كما قررت إلزام مدافع الهلال البليهي بدفع غرامة مالية قدرها (20،000) ألف ريال لتواجده في غرف تبديل الملابس واسمه غير مسجل في كشف المباراة في لقاء الفيحاء.

في حين غرمت لجنة الانضباط عبدالرحمن الحلافي مشرف الكرة في نادي النصر 20 ألف ريال لنزوله إلى أرضية ملعب مباراة الشباب الدورية.

و غرمت البرازيلي بيتروس محترف النصر 20 ألف ريال بسبب غيابه عن المؤتمر الإعلامي بعد نهاية مباراة الشباب.