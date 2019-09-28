« المحمدي » يقضي على مفاوضات الأهلي مع مدربين أجانب

ماجد محمد(صدى):

نجح المدرب الوطني صالح المحمدي، في إقناع إدارة نادي الأهلي بقدرته على قيادة الأخضرفي الوقت الحالي.

وقالت مصادر مقربة من الأهلي إن الإدارة قررت أن توقف جميع مفاوضاتها مع المدربين الأجانب، الذين كانوا مرشحين لخلافة الكرواتي برانكو؛ لاقتناعها بما يقوم به المدرب الوطني صالح المحمدي.

ونجح المحمدي بقيادة الأهلي في مباراتين حقق فيهما الفوز على الفتح، والتعادل مع النصر، رغم تقديم الفريق لمباراة جيدة.

كما استطاع أن يفرض المدرب الانضباط داخل الفريق بعد استبعاد أسماء لامعة لعدم الانضباط، مثل: حسين عبدالغني، وسعيد المولد.