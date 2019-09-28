علي القحطاني(صدى):

يتساءل العديد من المواطنين حول ضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، التي دخلت حيز النفاذ بداية من اليوم؛ حيث شملت على العديد من المخالفات وعقوبتها.

ومن بين المخالفات الهامة التي تواجدت في لائحة المحافظة على الذوق العام هي رفع صوت الموسيقى.

وحددت اللائحة عقوبة رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية إذا اتشكى أحد سكان الحي من ذلك شريطة أن لا يكون هناك موافقة.

وجاءت عقوبتها 500 ريال أول مرة ، و 1000 ريال في حال التكرار.

كما حددت اللائحة عقوبة تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة وعقوبتها أول مرة ١٠٠٠ ريال ، و ٢٠٠٠ ريال في حال التكرار.