بالصور.. الهلال يواصل تدريباته قبل المغادرة لقطر

ماجد محمد(صدى):

استكمل فريق الهلال، مساء اليوم السبت، تدريباته استعدادًا لمباراة السد القطري في ذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2019/2020.

وبدأ المران بتدريبات فنية متنوعة، طبق خلالها المدير الفني «رازفان» عددًا من الجمل التكتيكية، كما خاض اللاعبون مناورة على ثلثي مساحة الملعب.

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة سلمان الفرج بعد إنهاء تدريباته التأهيلية، بالإضافة إلى سيباستيان الذي شارك في الجزء الأول من المران قبل أن يؤدي تدريبات لياقية.

وحضر الحصة التدريبية رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، فيما يشتمل برنامج الفريق غدًا على التواجد في مقر النادي عصرًا لبداية الحصة التدريبية المغلقة قبل أن يغادر إلى قطر في الثامنة مساء غد.