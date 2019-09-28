شاهد إدخال إشارة البدر في نظام الرصد الآلي

نايف السالم(صدى):

بدأت شعبة السلامة المرورية في إنشاء نظام الرصد الآلي لإشارة البدر، والممتدة إلى مدينة تدريب الأمن العام بمكة المكرمة بشارع العسكر.

وجاءت تلك الخطوة بعد التجاوزات التي رُصِدت حولها؛ ؛حيث شرعت شعبة السلامة المرورية بمرور العاصمة المقدسة، بوضع التمديدات الأرضيّة والأعمدة؛ لتركيب نظام الرصد الآلي.

ويقضي نظام الرصد الآلي على مخالفة السرعة وقطع الإشارة في الموقع، وبذلك تكون أغلب إشارات الشراع المرورية تحت نظام الرصد الآلي.

وتبقى إشارة شارع القادسية ” صقر قريش ” وتعد الأكبر محيطاً في مخططات الشرائع، ما زالت تخضع يومياً لوجود دورية مرور على مدار 24 ساعة؛ لضبط الحركة وخصوصاً أوقات الذروة.