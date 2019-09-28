جماهير أتلتيكو مدريد تًهين كورتو بتصرف عنيف قبل مباراة الريال

نواف السالم(صدى):

تعمدت جماهير أتلتيكو مدريد إهانة اللوحة الخاصة بالحارس تيبو كورتوا، لاعب ريال مدريد، خارج ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وجاء ذلك قبيل المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في ديربي مدريد.

ويزور كورتوا ملعب أتلتيكو الليلة في فترة حرجة له مع الريال، في ظل هبوط مستواه ومقارنات مع كيلور نافاس ومطالبات بالاعتماد على البديل ألفونس أريولا، وبعد الثلاثية القاسية من باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وسيواجه كورتوا في ملعب أتلتيكو جماهير ناديه السابق، الذين تربطه بهم علاقة سيئة منذ انتقاله للنادي الغريم .