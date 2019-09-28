حظر ارتداء ملابس النوم في الأماكن العامة

نايف السالم(صدى):

تضمنت لائحة المحافظة على الذوق العام، حظر ارتداء عدد من أنواع الملابس المختلفة في الأماكن العامة؛ حفاظًا على الذوق العام في مختلف مناطق المملكة.

ومنعت اللائحة ارتداء الملابس الداخلية أو ثياب النوم في الأماكن العامة، وحظر الملابس التي تحمل عبارات أو صورًا أو أشكالًا تخدش الحياء أو الذوق العام.

كما حظرت اللائحة ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة بحسب طبيعة كل مكان، محددة غرامات مالية لهذه المخالفات تبلغ 100 ريال في المرة الأولى و200 ريال عند التكرار.

وبدأ تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام في مختلف مناطق المملكة، بدءًا من اليوم السبت، على أن يتعرض كل من يخالفها للغرامات المالية والعقوبات المحددة.