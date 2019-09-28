رسالة الملك سعود رحمه الله للشباب

علي القحطاني(صدى):

أعاد حساب الملك سعود على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، التذكير بنصيحة الملك سعود للشباب الخالدة.

وطالب الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله في رسالته، الشباب بالتخلق بأخلاق آبائهم من السلف الصالح، والزود بالعلم النافع، وملأ أوقات فراغهم بالمطالعة المفيدة.

وقال الحساب في تغريدة له «نصيحة الملك سعود للشباب الخالدة: أن يتخلقوا بأخلاق آبائهم من السلف الصالح، وأن ينسجوا على منوالهم في الإيمان والعزيمة».

وأضاف «وأن يتزودوا من العلم النافع وأن يملأها أوقات فراغهم بالمطالعة المفيدة، والتفكير في كل مايراه من مستوى حياتهم، وحياة بلادهم، وأن يؤدوا واجبهم كاملًا غير منقوص».