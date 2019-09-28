استهداف حوثي لسوق شعبي بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

قصفت ميليشيات الحوثي الإيرانية، اليوم السبت، سوقاً شعبياً في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غربي اليمن، مرتكبة جريمة جديدة بحق المواطنين.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي، إن ميليشيات الحوثي قصفت بالمدفعية الثقيلة سوق الطور بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة في ذروة تسوق المواطنين الذين يرتادون سوق الطور لشراء متطلباتهم من السلع.

وتوجهت الفرق الطبية التابعة للمقاومة المشتركة إلى سوق الطور وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى الميداني في الدريهمي لتلقي العلاج.

كما أطلقت ميليشيات الحوثي عدداً من قذائف مدفعية الهاون الثقيل على حي سكني في المدينة التحيتا، وسقطت على أحد منازل المواطنين وألحقت به أضراراً بالغة.