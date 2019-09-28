الحزم يفوز على ضمك ويرفع رصيده

نواف السالم(صدى):

فاز الحزم على نظيره ضمك بأربعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب ” نادي الحزم ” ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز كارلوس ستراندبيرج الهدف الأول للحزم في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، وأضاف حسن جمال الحبيب الهدف الثاني في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، أحرز ستراندبيرج الهدف الثاني للحزم في الدقيقة 69، قبل أن يختتم يوسف محمد عمر الأهداف بالرابع في الدقيقة 78.

وارتفع رصيد الحزم إلى 7 نقاط في المركز الثامن من ترتيب الدوري في حين تجمد رصيد ضمك عند 4 نقاط في المركز الـ14.