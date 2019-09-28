بالفيديو.. الزغاريد تملأ القاعة الرئيسية للأمم المتحدة

واشنطن(صدى):

ضجت القاعة الرئيسية للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، لأول مرة بالزغاريد بالتزامن مع كلمة عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد.

وعلت أصوات التصفيق الحار فور التنويه بكلمة حمدوك من قبل الوفد السوداني، كما انطلقت الزغاريد والتهليلات، فيما اصطف عدد من أبناء الجالية السودانية لتحية وفد بلادهم بالزغاريد.

وقال حمدوك في كلمته « إن الثورة السودانية جاءت لتحرر الشعب السوداني من القمع ولتعيد له الكرامة » ، موجهًا الشكر للدول التي ساهمت في جعل الثورة السودانية أمرًا ممكنًا.