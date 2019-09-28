شاهد.. لواء يعاقب طلاب هاربين من المدرسة لتدخين الشيشة

القاهرة(صدى):

وثق فيديو لحظة تفتيش اللواء أشرف بهجت – رئيس حي الزيتون بالعاصمة المصرية القاهرة لأحد المقاهي التي تواجد عليها عدد كبير من طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية.

وثار اللواء غاضبًا من مشهد الطلاب المراهقين؛ حيث انفعل عليهم عندما وجدهم هاربين من المدارس لتدخين الشيشة رغم صغر سنهم.

وأمر اللواء بإغلاق نهائياً ووجه الطلاب للعودة لمدارسهم، بعد أن انتقدهم بقوله:عايز أعرف إنتوا بتخربوا في البلد ولا بتبنوا في البلد، الأمر الذي أثار إعجاب نشطاء مصريين.