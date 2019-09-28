نساء تركيا يتظاهرن ضد العنف

نايف السالم(صدى):

اشتعلت تظاهرات نسائية في تركيا اليوم السبت؛ احتجاجًا على أعمال العنف التي تستهدف النساء.

ونددن المتظاهرات بعجز الحكومة عن مواجهة هذه الظاهرة التي تواصل الازدياد.

وأطلقن الكتظاهرات هتافات مثل أوقفوا قتل النساء، و لا تتفرجوا على هذا العنف، افعلوا شيئًا لوقفه.

وروت متظاهرات حوادث عدة وقعت نساء ضحيتها مثل ايمين بولوت (38 عامًا) التي قتلها زوجها السابق في شهر أغسطس الماضي طعنًا بسكين في رقبتها إثر شجار بينهما حصل في مقهى في مدينة كيريكالي وسط البلاد، أمام ابنتهما البالغة 10 أعوام.

في حين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه بولوت وهي تمسك برقبتها وتصرخ ” لا أريد أن أموت “ ، ما أثار موجة إدانة واسعة ودعوات لتشديد الاجراءات لمنع أعمال العنف بحق النساء.

وخلال الأشهر الثمانية الأخيرة قتلت 284 امرأة في تركيا بينهن 40 خلال شهر أغسطس وحده، كما قتلت 440 امرأة خلال العام 2018، وذلك بحسب تعداد لمجموعة مدافعة عن حقوق النساء في تركيا.