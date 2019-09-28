كلوب: فوزنا على شيفيلد يونايتد مجرد ضربة حظ!

ماجد محمد(صدى):

وصف المدرب الألماني يورغن كلوب فوز فريقه ليفربول على شيفيلد يونايتد، اليوم السبت، بأنه كان فوز من ضربة حظ ليس إلا.

وقال عقب المباراة التي اقيمت في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي: لقد سجلنا من كرة كان حظ شيفيلد سيئًا بها، وحارسهم لعب مباراة لا تصدق.

وأضاف: خلال الشوط الأول حصلنا على فرصتين كبيرتين رائعتين نستغلهما عادة، وخلال الشوط الثاني حصل محمد صلاح على فرصة واحد لواحد مع حارس المرمى، وكان بإمكاننا القيام بما هو أفضل، لكن عليك احترام الخصم، لقد دافعوا جيدًا حقًا.

وتابع: لم نتسرع، ولم ندرك المخاطر في اللحظة المناسبة، لكنهم كانوا دائمًا في المكان الذي نرغب اللعب فيه.

واستكمل: لست سعيدًا للغاية، لكن كل شيء على ما يرام، وكنا مركزين لأكثر من 90 دقيقة، وسعيد بهذا.

واختتم: كل الاحترام لشيفيلد يونايتد، إنه مكان صعب أن تلعب فيه، لقد كان تعادلًا سلبيًا ولم نتمكن من إزعاجهم.