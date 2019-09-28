وظيفة شاغرة للجنسين بمجال المالية في المجلس النقدي الخليجي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن المجلس النقدي الخليجي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة قيادية شاغرة (للرجال والنساء) لذوي الخبرة بمجال المالية، للعمل بالمجلس بالعاصمة الرياض، بمسمى (رئيس الإدارة المالية).

وأشترطت شهادة البكالوريوس فما فوق في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذي صلة، الإلمام بنظم إدارة النقد بالبنك.

بالإضافة إلى خبرة عملية عالية في التخطيط المالي وإعداد التقارير والرقابة، مهارات استخدام الحاسب الآلي وبرامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

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