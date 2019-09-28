« أشبه بقميص نوم » .. فستان نسرين طافش يعرضها لموقف محرج

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة السورية نسرين طافش خلال أيام مهرجان الجونة المقام في القاهرة جدلا كبير بإطلالتها العارية.

وكان أجرأ إطلالات نسرين هي إطلالاتها بالفستان الفضي الذي شبهه الجمهور بأنه لا يرتقي ليكون فستان بل هو قميص نوم، منتقدين جرأتها.

وظهرت ” طافش ” وهي تلتقط الصور على السجادة الحمراء عندما تعرضت لموقف محرج.

وداعب الهواء فستان طافش وكاد أن يكشف عن كامل جسدها مما أشعرها بالحرج؛ حيث حاولت أن تتفادى الأمر بوضع يدها على الفستان.

وفتح الجمهور النار على إطلالة الفنانة السورية المثيرة للجدل.