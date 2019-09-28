هند صبري تختتم مهرجان الجونة بقبلة على وجه زوجها

القاهرة(صدى):

حرصت الفنانة هند صبري، على التعبير عن حبها لزوجها أحمد الشريف بقبله على وجهه، وذلك في ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت “صبري” في تصريحات صحفية خلال المهرجان، إن زوجها هو كلمة السر في نجاحها، معلقة: “لولا دعمك ما كنت لأقف هنا”.

كما وجهت هند صبري رسالة لزوجها أمام الحضور قائلة: “أحبك”، وألحقتها بقبله على وجهه بعد انتهاء التكريم.

يذكر أن هند صبري حصلت على جائزة أفضل ممثلة في فيلم “حلم نورا”، وتم تكريمها في الحفل الختامي بالمهرجان الذي أقيم مساء أمس الجمعة.