خيمينيز مع زوجته في جزر المالديف بعد فسخ عقده مع الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

سافر محترف الاتحاد السابق، لويس خيمينيز، لقضاء إجازة حاليا مع زوجته ماريا في جزر المالديف، حيث سافر الزوجان إلى هناك بعد تلقيهما بعض التهديدات بالقتل بسبب أداء اللاعب السيء في فريق الاتحاد .

وأوضحت مصادر إعلامية ، أن ماريا زوجة لويس خيمينيز ، كانت قد أغلقت حسابها الشخصي على “ إنستجرام ” بسبب هذه التهديدات، وأعادت فتحه من جديد حيث أكدت أنها ستذهب مع زوجها في عطلة للاسترخاء بعد الوضع المتوتر .

وأضافت: كانت الوجهة التي تم اختيارها جزر المالديف، وكتبت ماريا بجوار إحدى الصور الفوتوغرافية التي تظهر فيها وهي تتجول في منتجع لوكس: “أيام جميلة غائمة وممطرة مثالية .

وأنهت بقولها ، كما شاركت صورة رومانسية مع زوجها خيمينيز، الذي علق بقوله: رسالة حب إلى كل ما لدي”، وتلقت الصورة مئات الرسائل من الجماهير ، بما في ذلك بعض عينات الدعم مثل: جميل ! يبقى هذا الحب والعائلة معًا إلى الأبد ! من الجيد رؤية الحب ! وثماره ! الله يعتني بهم أينما كانوا ! .