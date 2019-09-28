تطورات جديدة مُحبطة في قضية حميدان التركي

علي القحطاني(صدى):

كشف تركي حميدان نجل المواطن المعتقل في أمريكا حميدان التركي ، اليوم السبت، عن تطورات جديدة في قضية والده أمام المحكمة العليا.

وقال تركي عبر تويتر: ضمن المحاولات القانونية التي يقوم بها فريق الدفاع عن والدي حميدان التركي تم رفع القضية للمحكمة العليا لإعادة النظر في قرار محكمة الإستئناف كما تم طلب في مرافعة أخرى تقليل مدة المحكومية والإفراج المشروط لحين انتهاء إجراءات المرافعات الأخرى.

وأضاف: الأسبوع الماضي صدر قرار المحكمة العليا برفض طلب تقليل مدة المحكومية والإفراج المشروط لحين انتهاء إجراءات المرافعات الأخرى بعد عرضه على 6 قضاة وتصويت 3 بالقبول و 3 بالرفض وفي هذه الحالة تم تثبيت قرار محكمة الاستئناف بالرفض. الحمد لله على كل حال.