شاهد.. برشلونة يقترب من الريال في ليلة تألق تير شتيغن

نواف السالم(صدى):

نجح برشلونة في تحقيق فوزًا ثمينًا على خيتافي اليوم السبت بهدفين نظيفين في إطار الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة تألق رائع من الحارس تير شتيغن الذي تسبب في الهدف الأول بعد أن مرر الكرة لـ سواريز.

ولم يكتفي الحارس الألماني بحراسة عرين النادي الكتالوني ولكنه قطع هجمه على مرماه وصنع هدفًا رائعًا للبرسا.

وأضاف جونيور فيربو الهدف الثاني في الدقيقة 49، ليؤمن نقاط المباراة الكاملة لفريقه.

وطرد حكم المباراة خيسوس خيل مانزانو مدافع البرسا كليمنت لينجليه بالإنذار الثاني في الدقيقة 82.

ورفع البرسا رصيده لواصفة الليجا مؤقتاً برصيد 13 نقطة، متأخراً بنقطة وحيدة عن المتصدر ريال مدريد الذي سيخوض مباراة ديربي قوية أمام جاره اللدود أتلتيكو مساء اليوم.