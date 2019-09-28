النمر: أصحاب هذه الفئات أكثر عرضه لأمراض القلب

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسرة الشرايين، أن أسلوب الحياة يؤثر بشكل كبير على الصحة العامة للجسم.

وأوضح «النمر»على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« أن أكثر أسباب الإصابة بارتفاع الكوليسترول في الدم وأمراض القلب عائدة عن أسلوب الحياة الخاطيء.

وقال »السبب هو أسلوب حياة بعض أفراد هذه الفئة: السهر المتواصل، الجلوس المتواصل، الأكل غير الصحي وغير المنتظم، التدخين، عدم الرياضة، سرعة الغضب والتوتر، وزيادة الوزن«.

ووجه أحد المتابعين استفسارًا إلى خالد النمر، قائلًا »س: هل قيادة الشاحنات والتريلات لفترات طويلة تصيب بارتفاع الكلسترول وأمراض القلب؟«.