ترامب يعترف: أمريكا تتدخل في انتخابات بلدان أخرى

واشنطن(صدى):

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن أسرار جديدة يبدو أنها ستفتح النار على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يترقب عزله.

وقالت واشنطن بوست نقلًا على لسان ثلاثة مسؤولين أميركيين سابقين، اليوم (السبت): الرئيس دونالد ترامب أبلغ وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف وسفيرها في واشنطن سيرغي كيسلياك، أنه غير مهتم بمسألة تدخل موسكو في انتخابات 2016؛ نظراً إلى أن الولايات المتحدة تقوم بالأمر ذاته في بلدان أخرى ” .

ولفتت إلى أن ” ترامب ” أدلى بهذا التعليق الذي لم يكشف من قبل، خلال الاجتماع في مايو 2017 في المكتب البيضاوي، الذي أوردت تقارير أنه كشف خلاله عن معلومات بالغة السرية تتعلّق بتنظيم ” داعش ” الإرهابي.

وعُقد الاجتماع غداة إقالة ترامب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس كومي؛ إذ قال الرئيس للمسؤولين الروس: إن إقالة كومي أزاحت عنه ضغوطًا شديدةً.

وأثارت تعليقاته قلق المسؤولين في البيت الأبيض، الذين شددوا القيود على مذكرة تتحدث عن مجريات الاجتماع ليقتصر حق الاطلاع عليها على الشخصيات التي تملك صلاحيات أمنية رفيعة المستوى فقط.