الإصابة تمنع عثمان ديمبيلي من مشاركة برشلونة بمباراته القادمة

ماجد محمد(صدى):

أٌصيب لاعب نادي برشلونة الإسباني عثمان ديمبيلي، قبل انطلاق مباراة خيتافي في اللقاء الذي سيقام على ملعب “كولسيوم الفونسو بيريز” ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وأعلن النادي الكتالوني في بيان رسمي اليوم، أن عثمان ديمبيلي يعاني من آلام على مستوى الفخذ الأيسر، على أن يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية فور العودة إلى برشلونة عقب نهاية المباراة.

وكان من المتوقع مشاركة ديمبيلي أساسياً في لقاء خيتافي في ظل إصابة ليونيل ميسي وأنسو فاتي، علماً بأن اللاعب قد تعرض للإصابة مع انطلاق الموسم وعاد يوم الثلاثاء الماضي أمام فياريال بديلًا لميسي المصاب.

الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل الآن المركز السابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 10 نقاط، وبفارق 4 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر.