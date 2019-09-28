حالة الطقس المتوقعة على المملكة غدا الأحد

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأحد على مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت أنه يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأضافت أن المناطق المتأثرة تتمثل في »نجران، جازان، الباحة، عسير، مرتفعات مكة المكرمة، ومرتفعات المدينة المنورة«.

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة، فيما تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة.