اليوفي يفوز على سبال ويصعد للصدارة

ماجد محمد(صدى):

انتهت مباراة يوفنتوس ضد سبال في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، اليوم السبت بفوز اليوفي بثنائية دون رد.

وأحرز اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش الهدف الأول لليوفي في الدقيقة الـ45 من عمر الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد سبال.

وانتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد سبال بتقدم نادي يوفنتوس بهدف دون رد.

وتمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز الهدف الثاني للبيانكونيري في الدقيقة الثامنة والسبعين، بعد عرضية متقنة من اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا.