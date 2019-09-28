  • السبت 28

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. حكم الشرع في اغتياب الرجل لزوجته

بالفيديو.. حكم الشرع في اغتياب الرجل لزوجته

بالفيديو.. حكم الشرع في اغتياب الرجل لزوجته
علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ صالح المغامسي خلال حلقة من برنامج ” الابواب المتفرقة ، عن حكم الشرع في اغتياب الرجل لزوجته ،

وكان سأل أحد المواطنين الشيخ صالح المغامسي قائلاً ، ” أحياناً أتحدث عن زوجتي أو غيرها إن ظلمني فهل أنا بذلك اغتابها ؟ ” .

فأجابه المغامسي ، هذا يختلف فالعلماء حددوا 6 اشياء بعضها مقبول والآخر غير مقبول ، منها إذا ظلم الإنسان يجوز أن يخبر ولكن الإخبار لا يكون لكل أحد ، فإذا فرضنا أن زوجة ظلمت زوجها فالحديث لا يكون لكل الناس ولكن يقال لمن يغلب على الظن أن لديه علاج لتلك الشكوى .

وتابع المغامسي ، أو التحدث إلى أحد من الناس قريب جدا لتخرج ما في قلبك ، وأما غير الزوجة والقرابة فهذا يكون للقاضي أو لمن لديه الأمر أو لنصيحة لرفع الظلم عن نفسك .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 83353 ] نشر منذ 53 دقيقة

جزاك الله خير ياشيخ منكم نستفيد ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *