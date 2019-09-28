بالفيديو.. حكم الشرع في اغتياب الرجل لزوجته
كشف الشيخ صالح المغامسي خلال حلقة من برنامج ” الابواب المتفرقة ، عن حكم الشرع في اغتياب الرجل لزوجته ،
وكان سأل أحد المواطنين الشيخ صالح المغامسي قائلاً ، ” أحياناً أتحدث عن زوجتي أو غيرها إن ظلمني فهل أنا بذلك اغتابها ؟ ” .
فأجابه المغامسي ، هذا يختلف فالعلماء حددوا 6 اشياء بعضها مقبول والآخر غير مقبول ، منها إذا ظلم الإنسان يجوز أن يخبر ولكن الإخبار لا يكون لكل أحد ، فإذا فرضنا أن زوجة ظلمت زوجها فالحديث لا يكون لكل الناس ولكن يقال لمن يغلب على الظن أن لديه علاج لتلك الشكوى .
وتابع المغامسي ، أو التحدث إلى أحد من الناس قريب جدا لتخرج ما في قلبك ، وأما غير الزوجة والقرابة فهذا يكون للقاضي أو لمن لديه الأمر أو لنصيحة لرفع الظلم عن نفسك .
يتكلم عن زوجته في غيابها.. فهل يكون بذلك قد اغتابها؟ #الأبواب_المتفرقة#MBC1 pic.twitter.com/IWwifm7Z74
— الأبواب المتفرقة (@alabwab) September 28, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83353 ] نشر منذ 53 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ منكم نستفيد ..