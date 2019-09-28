بالفيديو.. حكم الشرع في اغتياب الرجل لزوجته

علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ صالح المغامسي خلال حلقة من برنامج ” الابواب المتفرقة ، عن حكم الشرع في اغتياب الرجل لزوجته ،

وكان سأل أحد المواطنين الشيخ صالح المغامسي قائلاً ، ” أحياناً أتحدث عن زوجتي أو غيرها إن ظلمني فهل أنا بذلك اغتابها ؟ ” .

فأجابه المغامسي ، هذا يختلف فالعلماء حددوا 6 اشياء بعضها مقبول والآخر غير مقبول ، منها إذا ظلم الإنسان يجوز أن يخبر ولكن الإخبار لا يكون لكل أحد ، فإذا فرضنا أن زوجة ظلمت زوجها فالحديث لا يكون لكل الناس ولكن يقال لمن يغلب على الظن أن لديه علاج لتلك الشكوى .

وتابع المغامسي ، أو التحدث إلى أحد من الناس قريب جدا لتخرج ما في قلبك ، وأما غير الزوجة والقرابة فهذا يكون للقاضي أو لمن لديه الأمر أو لنصيحة لرفع الظلم عن نفسك .