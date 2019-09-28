بعد احتجازها في إيران .. الناقلة البريطانية تصل إلى دبي

أبوظبي(صدى):

وصلت الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا، والتي احتجزتها إيران لمدة عشرة أسابيع، إلى دبي اليوم السبت، بعد مواجهة أججت التوتر في ممر عالمي حيوي لشحن النفط.

وأوضحت شركة ستينا بالك المالكة للناقلة أن طاقم الناقلة سيخضع لفحوص طبية وللاستجواب في دبي قبل أن يعود أفراده إلى أوطانهم.

وخرجت الناقلة ستينا إمبيرو من المياه الإيرانية أمس، بعدما احتجزها الحرس الثوري الإيراني في 19 يوليو، الماضي بعد وقت قصير من احتجاز قوات بريطانية ناقلة إيرانية قبالة منطقة جبل طارق، وأُفرج عن السفينة الإيرانية في أغسطس.

وأفرج عن سبعة من بين أفراد طاقم الناقلة البالغ عددهم 23 شخصًا هذا الشهر.