بالفيديو.. شاهد.. نفوق عشرات « الحيتان الصغيرة » على شاطئ في الرأس الأخضر

برايا(صدى):

شهد أحد شواطئ جزيرة بوا فيستا في جمهورية الرأس الأخضر ، نفوق مجموعة من الحيتان الصغيرة التي تنتمي إلى فصيلة الدلافين البحرية .

ونشرت إلزا فييرا، إحدى المراسلات المحليات اللواتي يتعاملن مع وكالة رويترز للأنباء فيديو للحيتان النافقة ، وعلقت عليه ” إن فرق الإنقاذ أحصت الحيتان النافقة وتبين أن عددها بلغ 134 حوتاً ” .

يُذكر أن الحوت الذي في الفيديو ينتمي لفصيلة الحوت البطيخي الرأس، وهو أكبر من الدلفين بقليل. وحتى ساعة لم تعرف أسباب نفوق تلك الحيوانات البحرية غير أن فييرا قالت إن عمليات تشريح تقوم بها الجهات المختصة، بدأت، من أجل تبيان سبب موت الحيتان.

وهناك عوامل عديدة قد تؤدي إلى نفوق الحيوانات البحرية بهذا العدد، منها الأمراض، أو حتى أحياناً “خطأ في الإبحار” (أي ضلل الطريق) أو تراجع المياه (الجذر) بشكل فائق السرعة، أو حتى خروجها من المياه هرباً من خطر وهجموم حيوانات أخرى، أو الطقس السيء.

