بالفيديو.. مؤيدو السيسي يقلبون الطاولة على أردوغان وقطر

القاهرة(صدى):

حاولت تركيا تحت قيادة رجب طيب أردوغان ودويلة قطر من نشر الفوضى وزعزعة استقرار مصر بالدعوى إلى مظاهرات أمس الجمعة، ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وخرج فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتصرًا على الحملات الإعلامية المغرضة التي تبنتها قناة الجزيرة وإعلام الإخوان الإرهابية ضده، في محاولة لنشر الفتنة والفوضى في ربوع مصر.

وأظهر مقطع فيديو، مظاهرة حاشدة لمؤيدي الرئيس السيسي الذين قلبوا الطاولة دعمًا للاستقرار في مصر، حيث حرص جموع الشعب المصري، أمس الجمعة، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي العائد من أمريكا بمظاهرة حاشدة ترحيبًا به.

ومن الجدير بالذكر، أنه جاءت تلك التظاهرات ردًا على دعوات الإخوان ومحاولات قطر لتخريب مصر وبث الفتنة بمساعدة المقاول المصري الهارب محمد علي.