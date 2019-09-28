هبوط اضطراري لطائرة عمران خان في نيويورك

لندن(صدى):

تعرضت طائرة عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني، إلى هبوط اضطراري في نيويورك؛ بعد تعرضها لعطل فني.

وغيرت الطائرة مسارها إلى نيوريورك، بعدما كانت في طريق العودة إلى بلاده بعد المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

ويتم العمل حاليًا على إصلاح الخلل الفني الذي لحق بالطائرة بالقرب من تورونتو بكندا، بينما لم يتم الكشف عن طبيعة هذا الخلل والمدة المستغرقة لإصلاحه.

ومن المقرر أن يستقل عمران خان الطائرة بعدما يتم الانتهاء من إصلاح الخلل الفني، إذ قضى ليل أمس في نيويورك.