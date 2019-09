بالفيديو.. تحدي رقصة ” CNS ” يجتاح تويتر

تزامناً مع إنطلاق الأغنية الجديدة للمغني الكوري جايهوب، والمغنية الكورية بيكي جي، يوم 27 سبتمبر على موقع “يوتيوب” ، تصدر هاشتاج تحدي “CNS Challenge” ، قائمة الموضوعات الأكثر تداولا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” .

حيث لاقى التحدي تفاعلا كبيرا من قبل المستخدمين حول العالم الذين يشاركون مقاطع فيديو لهم وهو يقومون برقصة جديدة كنوع من التحدي.

يٌذكر أن تحدي CNS الذي يجتاح تويتر، هو اختصار لرقصة جديدة تحمل اسم “Chicken Noodle Soup Challeng” ، وانتشار تلك الرقصة بشكل واسع، يشبه ما حدث مع التحدي الشهير “رقصة كيكي” الذي لاقي تفاعلا كبيرا حول العالم في يوليو من العام الماضي.

Not a dancer by any means but here’s my #CNSchallenge 😝💀 pic.twitter.com/k0rfdhr1LK

— José/JK Mixtape💭 (@TheJose8A) September 27, 2019