سر هجوم بيكيه على برشلونة.. والأخير يستشيط غضبا 

طلال الغامدي(صدى):

فتح نجم نادي برشلونة الأسباني جيراد بيكيه النار علي ناديه بسبب عدم الإستعداد الجيد للموسم الجديد سواء على صعيد الصفقات أو الوديات أو الترتيب للموسم الحالي، مما أثار غضب إدارة النادي الأسباني.

وأوضح بيكيه أن إدارة النادي فشلت في الإعداد جيداً للموسم، لافتا إلى أن الجولات الخارجية الطويلة حرمت اللاعبين من التدريب بالقدر الكافي.

وأشار بيكيه: “يلاحظ الكثير من أعضاء الفريق أننا لم نصل بعد إلى أفضل مستوياتنا .لا توجد أي أعذار، إذ يعلم اللاعبون تماماً ما عليهم أن يحسنوه ..نحن برشلونة..لا توجد أي أعذار، نعلم تماماً أين مكمن الخطأ، لكن أحياناً لا يكون من السهل تغيير الأمور”.

وتابع بيكيه: “هذا الموسم تم التخطيط له بشكل سيء ومرارة الخسارة أمام ليفربول في الموسم الماضي أصبحا خليطاً قاتلاً ساهم في الفوضى التي يشهدها برشلونة هذا الموسم”.