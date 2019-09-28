السفيرة ريما بنت بندر ضمن أقوى 150 امرأة في واشنطن

واشنطن(صدى):

أٌختيرت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر ، إلى جانب حرم سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة ريما الصباح ، ضمن لائحة “أقوى 150 امرأة في واشنطن”، لتكونا العربيتين الوحيدتين اللتين تم اختيارهما في قائمة مجلة أمريكية شهيرة لعام 2019.

وكشفت صحف أمريكية ، أنه تضمنت قائمة مجلة الشؤون الدولية “انترناشونال أفيرز” لهذا العام عدداً من النساء الشهيرات مثل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ومستشارة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب ومستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي.

وأشارت المجلة إلى أن الخليجيتان من بين 150 من النساء الأكثر نفوذاً في المنطقة في مجالات الحكم والأعمال التجارية والقانون والتعليم والإعلام والمنظمات غير الربحية والفنون .