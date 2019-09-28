الإعلان عن موعد إقامة «مهرجان شتاء طنطورة»

الرياض(صدى):

يقام ” مهرجان شتاء طنطورة ” للاحتفال بالفنون والثقافة في 19 من ديسمبر المقبل، من خلال مجموعة من عروض الأداء والتجارب والفعاليات الفنية.

وتتواصل الفعاليات حتى 7 مارس 2020، ويتضمن برنامج المهرجان عروضًا مميزة من حول العالم، التي تمثل أنماط فنية مختلفة، بما في ذلك الفنون الشرقية، والكلاسيكية، والأوبرالية.

وتشمل فعاليات الموسم الثاني من ” مهرجان شتاء طنطورة ” مجموعة غنية من الأنشطة والفعاليات المخصصة لمحبي الفن والثقافة، بالإضافة لهواة المغامرات وعشاق التاريخ والرياضة بما فيها مهرجان المناطيد، وفعالية “رحلات الطائرات الكلاسيكية”، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين لسباق القدرة والتحمل (مُلتقى الفرسان).