بالفيديو.. شباب يوثقون لقائهم بمسن مصري أطلق على نفسه اشهر لص تائب

القاهرة(صدى):

نشر مجموعة من الشباب مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لأشهر لص تائب في مصر ، عقب لقائه في أحد الشوارع وإظهاره مجموعة من الجرائد والمجلات والكتب التي تحدثت عنه وعن قصته .

وأظهر الفيديو لقاء مجموعة من الشباب بمسن مصري مصادفة بأحد الشوارع طالبا منهم تصويره ليبادرهم بقوله ” انا كنت أشهر حرامي في مصر “.

فيما أخرج المسن موضوع كتب عنه تحت عنوان ” اللص التائب يتبرع بثروته إلى مصر ” وبادرهم بقوله ” دي مش ثروتي أنا كنت سارقها” دي قصة حقيقية أنا كنت أشهر لص تائب في العالم وكنت مرزق في السرقة ” .

وعلق ناشر الفيديو عليه قائلاً ، ” كان أكبر حرامي في مصر بجد وطلب مني أصوره علشان قصته تبقى فيلم وتابع ” راجل عسل “.

