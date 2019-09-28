مدرسة الحسن العالمية تعلن عن وظائف نسائية شاغرة في جدة 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدرسة الحسن العالمية المحدودة عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات ومن خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات عن توافر 2 وظيفة إدارية شاغرة للنساء للعمل في المدرسة في محافظة جدة وفق مسمى وظيفي مساعد إداري.

واشترطت أن تكون المتقدمات من الحاصلات على شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية اختصاص إدارة عامة أو ما يعادلها، مشيرة إلي مميزات الوظيفة وهي دوام جزئي، وبراتب 8000 ريال.

وأوضحت أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من تاريخ 20/1/1441 هجري، مبينة أن التقديم على وظائف مدرسة الحسن العالمية المحدودة من خلال الرابط التالي التابع للبوابة الوطنية للعمل طاقات: هنا