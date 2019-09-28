النصر في أزمة.. والهلال هو المنقذ الوحيد 

طلال الغامدي(صدى):

يتعرض نادي النصر، لأزمة خارجة عن إرادته خلال الأيام القليلة القادمة، سوف تضطره لاتخاذ قرار طارئ، وتحرك عاجل، لإنقاذ مسيرة الفريق، في الموسم الرياضي الحالي.

وتعلقت أزمة النصر، بإغلاق كافة الملاعب الرياضية في الرياض لمدة شهرين، بما فيها ستادي الملك فهد الدولي والأمير فيصل بن فهد، وعدم استقبال أية مباراة رسمية أو ودية، بعد انتهاء مباراة القمة بين الشباب والاتحاد، وحتى يناير المقبل.

وجاء قرار إغلاق ملاعب العاصمة، بسبب الارتباط بفعاليات موسم الرياض، الذي سينطلق في منتصف شهر أكتوبر القادم، كما تم استثناء ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، والذي يخوض عليه نادي الهلال مبارياته الرسمية والودية، من الإغلاق بالتزامن مع فعاليات موسم الرياض.