النصر في أزمة.. والهلال هو المنقذ الوحيد
يتعرض نادي النصر، لأزمة خارجة عن إرادته خلال الأيام القليلة القادمة، سوف تضطره لاتخاذ قرار طارئ، وتحرك عاجل، لإنقاذ مسيرة الفريق، في الموسم الرياضي الحالي.
وتعلقت أزمة النصر، بإغلاق كافة الملاعب الرياضية في الرياض لمدة شهرين، بما فيها ستادي الملك فهد الدولي والأمير فيصل بن فهد، وعدم استقبال أية مباراة رسمية أو ودية، بعد انتهاء مباراة القمة بين الشباب والاتحاد، وحتى يناير المقبل.
وجاء قرار إغلاق ملاعب العاصمة، بسبب الارتباط بفعاليات موسم الرياض، الذي سينطلق في منتصف شهر أكتوبر القادم، كما تم استثناء ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، والذي يخوض عليه نادي الهلال مبارياته الرسمية والودية، من الإغلاق بالتزامن مع فعاليات موسم الرياض.
العالمي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
وين يلعب يعني في ملعب الهداف والا ببرحة
مانبي فعاليات الرياض
افتحوا الملاعب لأندية نبي نشوف كورة مو سيرك ومصارعة
ترفيهنا هو متابعة أنديتنا
الله المستعان بس
الصارم العبدي[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 1 ساعة
انا اشهد النصر في ازمة محتاج للجار الازيرق عشان حمدالله تظهر شهيته للاهداف صح وينه جيبوه لايتاخر ترا مستعجلين قبل التسع نقاط اللي وراه اللي وراه
المليليح[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 1 ساعة
اعجبتني ( المنقذ الوحيد ) لنصر هو نادي الهلال ههههههههههههه
والمصيبه الأكبر ملعب ( محيط الرعب ) 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 الملعب هذا اكل سبعه من التعاون وهدف برونو من جد رعب 😭😭😭😭😭😭
زائر[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 59 دقيقة
عندهم ملاعب الخرج وسدير ..هؤلاء يملأهم الحقد والحسد إدارة وإعلام وجمهور !! والتعليق الثاني الصارم العبدي: الإزيرق بيزرقه فيك قريبا …………
رااايق[ عدد التعليقات: 7358 ] نشر منذ 45 دقيقة
يعني الشغله كالعادة يااا أتحاد كرة القدم *!!!
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الأخطاء هي هي ما تغيرت * يتغير رئيس الإتحاد ورؤساء الأقسام * ولكن الأخطاء ما تتغير *!!!!!
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وعلى قولة المثل (لاتقرع الباب وتطرقه مدام يوجد جرس) **!!هههههههههههههههه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3046 ] نشر منذ 45 دقيقة
الفقراوية الموسم الماضي داخلين لملعب نادي الهلال ومكسرين الكراسي في المبارة الدورية
الحين يبونا نعطيهم يلعبو علية مبارياتهم
والله انكم وجية فقر ردد ردد يالليل مطوااااالك
نصيحة كل ثلاثة لعيبة ياخذو كريم على ملعب الفيصلي او قطة باص نقل جماعي تلمكم مرة وحدة
ابو غالب[ عدد التعليقات: 1256 ] نشر منذ 42 دقيقة
مايقصرو الزعيم لكن كل شئ بحقه عقد إيجار موثق من الجهات الرسمية لحفظ الحقوق مافي شئ ببلاش في هذا الزمن
ابو خالد[ عدد التعليقات: 1541 ] نشر منذ 27 دقيقة
مقر نادي النصر بها ملعب كبير ومجهز بجميع الالتزامات الرياضية ونادي الشباب ايضا والهلال ايضا اين المشكلة اذن كل نادي يتدرب في ملعبه مادمت ملاعب رعاية الشباب سوف تكون مشغولة لتجهيز موسم الرياض السياحي في شهر أكتوبر المقبل