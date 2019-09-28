السياح بـ فرنسا متحمسون لزيارة المملكة بعد إصدارها تأشيرات سياحية للأجانب
تداولت وسائل إعلام فرنسية خبر توجه المملكة نحو إصدار تأشيرات سياحية للأجانب، الذين يرغبون في اكتشاف المناطق السياحية فيها.
حيث أصبحت المملكة وجهة متاحة للفرنسيين، فالبعضُ في فرنسا متحمسون لفكرة الذهابِ إلى المملكة كوجهة سياحيةٍ جديدة.
ومن جانبه، قال سعد النفيعي، رئيس القسم القنصلي في السفارة السعودية في باريس لـ ” العربية. نت ” أن بإمكان السائح الفرنسي أن يتجه للأجهزة الذاتية في المطار لإصدار التأشيرة، ويحتاج فقط إلى تذكرة ذهاب وعودة.
حيث أشار إلى أن مدة صلاحية التأشيرة عامًا كاملآ، وصلاحية الإقامة 30 يومًا، ويمكن الخروج والعودة مجددًا خلال فترة صلاحية التأشيرة.
يذكر أن المملكة فتحت أبوابها أمام السياحِ الأجانب في خطوة غير مسبوقة، تندرج في سياقِ تطبيق رؤية 2030 التي من أبرز أسسها قطاعُ السياحة.
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 1541 ] نشر منذ 17 دقيقة
من زمان سافرنا مجموعة مع بعض من زملاء الجامعة في الإجازة الصيفية لجمهورية مصر العربية وكان واحد من الزملاء شغوف بمتابعة تاريخ الاثار الفرعونية من الاهرامات الاثار الاخري وكنا نذهب مع مرشدين سياحيين ومجموعة كبيرة من السياح الأوروبيين والآسيويين وطفشنا وتركنا زميلنا معهم واتجهنا لاماكن اخرى نتجول فيها اسواق مطاعم لاننا لانفقه شئ عن الاثار وتاريخها
ابو راشد[ عدد التعليقات: 1648 ] نشر منذ 3 دقائق
لاحظت عندما كنت اسافر في الماضي لمصر وسوريا ولبنان والاردن شغف السياح الاوروبيين والامريكان واليابانيين والصينيين بمتابعة الاثار المصرية الفرعونية والرومانية والبيزنطية والاشورية في الشام سوريا ولبنان والاردن و السواح العرب لا يبدون اي اهتمام بهذه الاثار الا القلة منهم