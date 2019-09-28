السياح بـ فرنسا متحمسون لزيارة المملكة بعد إصدارها تأشيرات سياحية للأجانب

نايف السالم(صدى):

تداولت وسائل إعلام فرنسية خبر توجه المملكة نحو إصدار تأشيرات سياحية للأجانب، الذين يرغبون في اكتشاف المناطق السياحية فيها.

حيث أصبحت المملكة وجهة متاحة للفرنسيين، فالبعضُ في فرنسا متحمسون لفكرة الذهابِ إلى المملكة كوجهة سياحيةٍ جديدة.

ومن جانبه، قال سعد النفيعي، رئيس القسم القنصلي في السفارة السعودية في باريس لـ ” العربية. نت ” أن بإمكان السائح الفرنسي أن يتجه للأجهزة الذاتية في المطار لإصدار التأشيرة، ويحتاج فقط إلى تذكرة ذهاب وعودة.

حيث أشار إلى أن مدة صلاحية التأشيرة عامًا كاملآ، وصلاحية الإقامة 30 يومًا، ويمكن الخروج والعودة مجددًا خلال فترة صلاحية التأشيرة.

يذكر أن المملكة فتحت أبوابها أمام السياحِ الأجانب في خطوة غير مسبوقة، تندرج في سياقِ تطبيق رؤية 2030 التي من أبرز أسسها قطاعُ السياحة.