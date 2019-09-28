مبابي يقود باريس سان جيرمان أمام بوردو في الدوري الفرنسي

نواف السالم(صدى):

قام الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، باستدعاء مهاجمه كيليان مبابي للالتحاق بالفريق قبيل مباراته أمام بوردو في الدوري الفرنسي اليوم السبت، بعد تعافيه من إصابة عضلية.

وأوضح المدرب الألماني أن “كيليان وماورو (إيكاردي) هما ضمن المجموعة ومؤهلان للعب بضع دقائق”، موضحا أن مبابي سيعود إلى المستطيل الأخضر بعد خسارة فريقه أمام رينس بهدفين نظيفين في الدوري المحلي، ما وضع حدا لسلسلة من 22 مباراة من دون خسارة على ملعبه “حديقة الأمراء”، وقبيل استحقاقه القاري حيث يحل الثلاثاء ضيفا على غلطة سراي التركي ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وغاب مبابي الذي أصيب أمام تولوز (4-0) في 25 أغسطس الماضي ضمن منافسات الدوري المحلي، عن خمس مباريات، منها المباراة الافتتاحية للمسابقة القارية العريقة أمام ريال مدريد الإسباني والتي انتهت بفوز النادي الباريسي بثلاثية نظيفة.

وجاءت عودة مبابي قبيل إعلان مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشان الخميس المقبل لائحة اللاعبين للاستحقاق الدولي أمام آيسلندا وتركيا ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.