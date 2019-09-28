احذري.. بكتريا خطيرة بـ«الغسالة» تهدد أطفالك

برلين(صدى):

وجد عاملون في مستشفى ألماني أنفسهم أمام لغزًا محيرًا، عندما استمرت بكتيريا مقاومة لعدة أنواع من الأدوية في الظهور على جلد الأطفال الخدج في وحدة العناية المركزة.

حيث وجد الأطباء أن المستشفى يستخدم ” غسالة ملابس ” موفرة للطاقة، كتلك الموجودة في المنازل وليس النوع الصناعي الذي يغسل في درجات حرارة عالية بالمطهرات.

لذا يجب على السيدات بالمنزل رفع الحرارة في مجفف الملابس ولمدة نصف ساعة على الأقل، فالتجفيف بالأجهزة الموفرة للطاقة لن يقتل الجراثيم.

وإذا لم تتمكن من تجفيف ملابسك بدرجة حرارة عالية، فقم بتعريضها لضوء الشمس المباشر ووضعها في الهواء الطلق، حيث تحتوي الشمس على بعض خصائص التعقيم.