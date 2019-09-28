من أخيها المتوفي.. «فتاة» تتلقى رسائل من العالم الأخر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعرضت ” فتاة ” لموقف غريب، عند تلقيها رسائل نصية من هاتف أخيها الذي توفي منذ أشهر.

وتفصيلآ، قالت * الفتاة ” أنها بعد وفاة أخيها لم تكفّ عن الاشتياق له، واستمرت في إرسال الرسائل إلى رقم الهاتف الذي كان يخصه.

حيث تفاجأت الفتاة في أحد الأيام بـ ” رسائل ” وردتها من رقم أخيها المتوفي، فظنت أنها من العالم الآخر.

وتبين للفتاة أن الرسائل التي وردتها لم تكن من العالم الآخر، بل من شخص آخر حصل على الرقم بعد مدة من وفاة أخيها.

واعتذرت ” الفتاة ” لـ الشخص المذكور واعتذرت عن إزعاجها له وشرحت له قصتها، فأبدى هو الآخر تعاطفه معها وحزنه.