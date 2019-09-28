بالفيديو.. رجل أمن يمنع وزير الخارجية الإيرانية من التحرك

واشنطن(صدى):

تداولت حسابات المعارضة الإيرانية ، مقطع فيديو يوضح لحظة منع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، من التحرك خارج المنطقة المحددة له بالقرب من مبني الأمم المتحدة .

وأظهر الفيديو رجل أمن أمريكي يمنع ظريف أن تطأ قدمه خارج المنطقة المحددة له بالقرب من مبنى الأمم المتحدة .