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بالفيديو.. رجل أمن يمنع وزير الخارجية الإيرانية من التحرك

بالفيديو.. رجل أمن يمنع وزير الخارجية الإيرانية من التحرك
واشنطن(صدى):

تداولت حسابات المعارضة الإيرانية ، مقطع فيديو يوضح لحظة منع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، من التحرك خارج المنطقة المحددة له بالقرب من مبني الأمم المتحدة .

وأظهر الفيديو رجل أمن أمريكي يمنع ظريف أن تطأ قدمه خارج المنطقة المحددة له بالقرب من مبنى الأمم المتحدة .


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