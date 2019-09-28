بالفيديو.. رجل أمن يمنع وزير الخارجية الإيرانية من التحرك
تداولت حسابات المعارضة الإيرانية ، مقطع فيديو يوضح لحظة منع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، من التحرك خارج المنطقة المحددة له بالقرب من مبني الأمم المتحدة .
وأظهر الفيديو رجل أمن أمريكي يمنع ظريف أن تطأ قدمه خارج المنطقة المحددة له بالقرب من مبنى الأمم المتحدة .
حسابات المعارضة الإيرانية تنشر فيديو لرجل أمن أمريكي يمنع وزير الخارجية محمد جواد #ظريف أن تطأ قدمه خارج المنطقة المحددة له بالقرب من مبنى #الأمم_المتحدة pic.twitter.com/BKPL858vV7
— 24.ae (@20fourMedia) September 28, 2019
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