ورشة عمل مخصصة للموظفات المدنيات لمنسوبات شرطة الرياض

سعيد العجل(صدى):

أقامت شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع كلية الشرق العربي يوم الأربعاء الموافق ١٤٤١/١/٢٦ ورشة عمل مخصصة للموظفات المدنيات من منسوبات شرطة المنطقة بعنوان “الجودة في الأداء الوظيفي” وذلك بالقاعة الرئيسية بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري،

حيث ألقت الدكتوره عدله بنت علي العيسى محاضرةً علمية تناولت خلالها عدداً من المواضيع المتعلقة بجودة الأداء الوظيفي لرفع مستوى الكفاءة وزيادة الوعي المهني والإدراك المعرفي والإشارة الى لوائح وأنظمة الموارد البشرية في الخدمة المدنية.

ويأتي ذلك امتداداً لبرامج التأهيل والتطوير المعتمدة بناءًا على توجيهات معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.